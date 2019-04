Scandal MONSTRU la televiziunea publica. Iuliana Tudor, SUSPENDATA de TVR

Scandal monstru la TVR. Una dintre victime este si celebra prezentatoare de top Iuliana Tudor.

Iuliana Tudor a fost suspendata de TVR, cu toate ca emisiunea ei este printre cele mai indragite. Alexandru Sassu, fostul presedinte TVR, s-a intors ca producator general la televiziune si a inceput sa taie de pe lista productiile de top ale TVR, scrie Ciao!.

Alexandru Sassu a trecut pe "banca de rezerve" vedetele de top ale televiziunii. Printre ele se numara Iuliana Tudor, Monica Ghiurco si Claudiu Lucaci.

"Prima masura luata acum a fost suspendarea emisiunii "Vedeta populara". Motivul care a dus la o asemenea decizie ar fi ca sunt blocate achizitiile pe partea de "etno", insa acesta este doar un pretext. In realitate, surse din TVR sustin ca ar fi vorba despre cu totul altceva", scrie Cancan.

„Traiesc cea mai tare poveste pentru simplul motiv ca e a mea! E viata, e una singura si e numai a mea! Cine sunt?! Cea din ochii parintilor mei, cea din ochii bunicii, cea din ochii barbatului care ma iubeste, cea din ochii oamenilor care ma privesc si asculta, cea din ochii prietenilor, cea din ochii copilului meu si, dincolo de lume, cea din ochii mei, pe care am grija s-o pot privi zilnic in ochi fara remuscari. Cand Televiziunea m-a gasit si m-a furat de pe peronul unei gari am trait cel mai frumos vis. Asteptam sa ma trezesc, dar povestea continua melodic, infinit, ca la Wagner. Si nu m-am mai trezit de atunci! Cate aveau sa mai vina! Fabulos! Televiziunea ma rascoleste si nu ma lasa sa dorm noaptea, imi cere mereu mai mult si mai bun, ma obliga la reinventari permanente, imi cere putina nebunie, ii place sa ne-ntelegem din priviri si cate altele”, este prezentarea Iulianei Tudor pe site-ul TVR.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.