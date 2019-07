Scandal-monstru! Reteta de facut bani a liberalului Marius Bodea! Incasari lunare babane, fara niciun efort! Un spatiu de la parterul unui bloc este cheia! FOTO

spatiu cabinet parlamentar Marius Bodea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Caz unic si scandalos la cel mai inalt nivel in judetul Iasi • Un parlamentar iesean a primit de pomana un spatiu din partea Primariei municipiului Iasi • Deputatul liberal Marius Bodea nici macar nu se mai foloseste de spatiul pe care l-a primit si pentru care deconteaza lunar sume mari din bugetul Parlamentului Romaniei • In schimb, ii plateste regeste pe angajatii de la cabinet, pe care i-a trimis si in Consiliul Local sa faca scandal din orice • Niciunul dintre acestia nu vine la cabinetul din Nicolina Un deputat iesean a gasit calea perfecta de a scoate bani de la bugetul statului fara sa se framante foarte mult cu firea. Liberalul Marius Bodea a ...