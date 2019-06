SCANDAL monstruos intre doua doctorite din Iasi! Asistenta a turnat tot! Un politist implicat in tot acest scandal - FOTO, VIDEO

Cabinet medical Baltati dr Lorena Handrache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Scandal monstruos de 20 de ani, intr-un cabinet medical din judetul Iasi • Doua doctorite fac acuzatii grave, una impotriva celeilalte • Asistenta uneia dintre ele ameninta ca-si va folosi relatiile pe care le are in marile institutii, pentru a demasca adevaratul vinovat • Totul a pornit cand Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate a emis catre pacienti niste chestionare de evaluare a serviciilor medicale Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CAS) Iasi a emis catre pacientii judetului Iasi chestionare pentru a verifica gradul de satisfactie al serviciilor medicale. In urma chestionarelor efectuate de pacienti, a reiesit ca medicul de familie Lore ...