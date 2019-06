SCANDAL pe bani in USR! Membrul acuzat ca a avut contract cu propriul partid raspunde la acuzatii: 'E trist ca lupta pentru putere din USR a ajuns aici'

În ultimele 24 de ore în USR au apărut mai multe discuţii despre contractele încheiate în campania electorală între partid şi firmele unor membri. Unul dintre cei acuzaţi este Mirel Axinte, membru USR din 2018, care s-a ocupat de comunicarea USR Giurgiu, în baza unui contract (detalii AICI!). Situaţia a stârnit revoltă pe un grup intern al USR, iar discuţiile au ajuns în spaţiul public, Mirel Axinte răspunde acuzaţiilor şi denunţă lupte pentru putere în partid.

"Giurgiu era o lume străină USR-ului. În 2016 a avut 2,9%.

Ăsta e Giurgiu. În 1996, anul victoriei CDR/Constantinescu, în Giurgiu primăria a fost câștigată de candidatul PSM, un mafiot local, domnul Iliescu. Apoi a mai câștigat-o de 3 ori și a preluat și PNL local. USL a fost pe cai mari și așa a rămas. Giurgiu nu e doar un județ roșu, e un județ în care forța transpartinică a PSD-PNL-ALDE e mai mare decât în majoritatea județelor. Să nu uităm că președintele PNL Giurgiu spunea în primăvară că vrea amnistie. În Giurgiu e o o colcăială transpartinică și de înrudire (sunt rude unii cu alții, transpartinic - azi se văd verișorii la grătar, mâine se duc fiecare la partidul lui). Într-un județ cu puțini oameni independenți, în afara rețelelor clientelare, cu puține resurse umane de "tip USR".

USR Giurgiu a avut la aceste europarlamentare a 3 a creștere pe țară (dacă luăm București ca o singură filială), cu o creștere de 436,74%, după Diaspora (466%) și Sălaj (465% - județul lui Cioloș), iar PLUS Giurgiu e abia în curs de formare. Creșterea Alianței USR PLUS față de USR 2016 la nivel național a fost de 265%.

Am livrat la USR Giurgiu analiză, poziționare politică, strategie, prioritizare geografică, idei de evenimente, mesaje.

Îl cunosc pe Cosmin Andronache, președintele USR Giurgiu, din 2012, când eram pe baricade împotriva USL. Mi-a cerut sfatul și când a decis să-și lase jobul de IT-ist pe mii de euro ca să facă turul ruralului giurgiuvean într-o filială cu 12 membri și un scor sub 3% în 2016. A făcut prozelitism USR în județul Giurgiu până a ajuns în spital (LE: de la epuizare, nu l-a bătut nimeni).

Informal, am discutat despre USR Giurgiu și extindere și poziționări de câteva ori pe săptămână de când e președintele filialei județene Giurgiu. Așa cum mai discut în USR și-mi mai cere x sau y părerea.

Din 2018 am avut un contract de 500 lei/lună pentru social media, dincolo de consultanța informală. Doar 500 de lei fiindcă nu aveam timp să mă ocup full time de o pagină de Facebook și nici n-a fost o prioritate a USR Giurgiu.

În campanie mi-a cerut ajutorul fiindcă avea încredere în mine și în ideile.și sfaturile mele și pentru că știam Giurgiu (sunt giurgiuvean) și ce făcuse filiala din 2018 până atunci. Însă acum avea nevoie de mai mult.

Ce am livrat e la USR și AEP.

Fiind membru USR, eu nu pot lucra decât cu USR, altfel as fi în conflict de interese. Nu poți fi membru al unui partid și lucra cu alt partid. Milionar excentric nu sunt.

Și nu sunt singurul, sunt mulți alții. Așa e și normal, în opinia mea.

USR Giurgiu a livrat un rezultat bun pentru Giurgiu, în contextul dat, apropo de o discuție despre rezultatele din filiale în care nu se lua contextul în discuție (una e să fii județ roșu, una e să fii în fief PNL puternic, una e să fii filială județeană la început, una e să fii județ eminamente rural, una e să fii centru universitar și fief rezist cu proteste la care au participat zeci de mii de membri). E o creștere bună și un scor decent. Probabil s-ar fi putut mai mult, dar eu eram mai pesimist (inclusiv la scorul general al Alianței - eu mizam la wishful thinking pe un 20-21%).

E trist că lupta pentru putere din USR a ajuns aici, à la PNȚcd. Rezultatul excelent din 26 mai a luat prin surprindere oameni care erau în bloc starturi să sară la gâtul lui Barna pentru eșecul electoral pe care scontau și acum încearcă altă abordare.

Am făcut precizări publice fiindcă au fost acuzații publice. Și asta e tot, nu-mi place să apar la TV nici direct, nici prin telefon (deci nu mă mai sunați) și nici n-am de gând să intru în ping pong-uri și clinciuri publice despre USR.

Precizez că nu am fost niciodată membru PSD sau al altui partid de acest gen. Am fost între 91 și 98 membru PNL, începând de la liceeni. De atunci n-am mai fost membru al vreunui partid.

Când am intrat în USR, unii s-au bucurat că o să "fie distracție", tămbălău, rebeliune. Dacă voiam asta, rămâneam în afara USR. M-am concentrat pe lupta cu PSD și pe comunicarea în afara partidului, de aia am și preferat să rămân simplu membru, fiindcă era mai important să-mi folosesc energia în lupta din afara partidului decât în cea din interior. La campania la nivel de simpli membri și simpatizanți m-am implicat mai mult decât m-aș fi așteptat, în condițiile în care, din cauza coloanei și herniilor de disc, nu am voie să stau mai mult de 30 de minute neîntrerupt în picioare sau în cur. Cu toate astea am stat ore întregi și la semnături și la promovare în teren. Mai puțin decât alții (la sectorul 2 sunt eroi), dar mai mult decât mă așteptam și puteam, fizic vorbind.

Toată chestia asta îmi lasă un gust amar, dar și un chef de implicare crescut. Deși consider în continuare că, pentru mine, cel puțin, energiile ar trebui să meargă mai bine spre lupta din exterior decât pe luptele interne. Dar, iată că nu se poate", scrie Mirel Axinte pe Facebook.