Scandal pe dosare penale: liberalii intra in conflict cu șeful Internelor

Deputatul PNL Florin Roman îl atenționează pe ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, în contextul în care oficialul din Guvern le-a cerut prefecților să analizeze stadiul de rezolvare al sesizărilor și dosarelor penale, că singurii care pot acest lucru sunt procurorii.

Danciloza e o boala prea printre liderii PSD. Cel mai nou caz este cel al vicepremierului Fifor, ministrul MAI solicitând prefecților nici mai mult, nici mai puțin sa “analizeze stadiul de rezolvare al sesizărilor și dosarelor penale”! Ii atrag atenția domnului Fifor ca singurii care pot sa studieze acest lucru sunt procurorii, iar prefecții nu au absolut nici o atribuție legală in acest sens. Numai procurorul da dispoziție in dosarele penale aflate in cercetare la politie. Nici un sef din POLITIE de la șeful de inspectorat și pana la ultimul sef din POLITIE nu da dispoziții in dosarele penale aflate in cercetarea poliției. Nu au astfel de atribuții conform Codului de procedura penală. Repet - numai procurorul.

PNL solicita demisia sau demiterea de urgentă a ministrului Fifor având in vedere gravitatea afirmațiilor sale. Și retragerea lor imediata, pentru ca prefecții politici nu au ce cauta in verificarea dosarelor penale!

Citește și: A făcut implozie negocierea PSD - ALDE -Pro România pentru prezidențiale / SURSE .