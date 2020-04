Scandal politic in plina criza! Victor Ponta vrea daramarea Guvernului Orban a doua zi dupa ridicarea starii de urgenta

Preşedintele Pro România a intervenit prin videocall marţi seară la România TV, unde a discutat despre măsurile economice ce trebuie luate, în contextul anunţului preşedintelui Iohannis despre posibila relaxare a măsurilor din 15 mai. Fostul prim ministru a declarat că îşi doreşte ca pe 16 mai, a doua zi după ridicarea stării de urgenţă, să se depună o moţiune de cenzură prin care să fie înlăturat guvernul Orban.

Liderul Pro România, Victor Ponta, spune că dacă sunt respectate regulile impuse de medici nu este periculos ca oamenii să meargă la muncă. Ponta a adăugat că virusul nu va fi eliminat prea curând şi că va trebui ca oamenii să se înveţe cu acest stil de viaţă.

"Sa stam toti la Palatul Cotroceni sau la Vila Lac 1, sa nu facem nimic, sa asteptam sa ne vina salariu. Din pacate, in afara de domnul Iohannis si domnul Orban si altii ai lor, pentru majoritatea romanilor asta nu e posibil. In primul rand, de ce pe 15 mai? Eu as vrea sa sarbatorim ziua muncii, 1 mai, prin muncă. Nemtii sunt la munca, spaniolii la fel, Italia a anuntat pe 4 mai. Termenul folosit de domnul Iohannis e gresit, relaxare. O sa avem acest virus pana gasim un vaccin, dar daca dureaza un an si domnul Iohannis ne tine in case, o sa supravietuiasca doar dansul si domnul Orban.

Nu e vorba de relaxare, ci ne adaptam. Mergem la munca si repornim economia, dar cu masca, cu manusi.

Ce nu intelege domnul Iohannis: Romania in fiecare zi pierde 500 de milioane de euro. Mai stam o luna, sunt inca 15 miliarde fata de ce am pierdut. Atentie, la mare criza ne-am imprumutat de 20 de miliarde.

Intre timp romanii vad ca nu au voie sa lucreze in Romania, dar in ziua de Pasti au plecat de la Sibiu avioane cu muncitori. Nu cred ca au plecat ca au vrut, dar s-au lamurit ca domnul Iohannis nu o sa-i lase sa munceasca in Romania.

Azi toata propaganda oficiala a guvernului a fost ocupata sa ne explice ca doar Streinu Cercel e de vina. Deciziile in toata lumea le iau responsabilii politici. Specialistii au pareri. Decizia de a inchide tara a fost luata politic si politic o deschizi, in functie de ce zic medicii, economistii, politia, psihologii.

AM invatat ceva. Eu nu am voie doar sa critic, asta e dreptul jurnalistilor si al oamenilor. De cate ori apare o problema spun ce as face:

1. Deschiderea activităților economice pe 4 mai, școlile pe 11/18 mai, activitățile sportive, culturale, evenimente și restaurante - 1 iunie. Activitatea economică trebuie repornită cu respectarea restricțiilor medicale (mască, mănuși, evitarea activităților care încalcă distanțarea socială).

2. Păstrarea restricțiilor și a carantinei doar în zonele considerate focar - pe durata determinată de maxim 15 zile (cu posibilitatea prelungirii în cazuri justificate)

3. Implementarea Programului Național de testare COVID-19 până la data de 11 mai (41 de centre județene de testare, capacitate de minim 500 teste/zi/județ).

4. Redefinirea categoriilor vulnerabile din punct de vedere medical și social.

5. Program flexibil de activitate pentru instituțiile publice și firmele private (păstrarea celor 40 de ore de activitate săptămânală, dar diferențiat - program zilnic între 8-21, activitate luni-duminică.

6. Achiziționarea de către UNIFARM și distribuirea (la prețul de achiziție) până pe 4 mai, a 100 de milioane de măști și mănuși pentru populație.

7. Acordarea creditelor din programul IMM Invest până pe 15 mai.

8. Programul național pentru sprijinirea agriculturii și industriei alimentare adoptat până pe 4 mai, scutire de impozite și taxe pe parcursul anului 2020 - credite cu dobândă subvenționată de stat - ajutor de stat pentru completarea salariilor.

9. Aprobarea de către Parlament, până pe 15 mai, (la propunerea Guvernului), a programului național de investiții în infrastructura mare, cu fixarea de termene de semnare și demarare a lucrărilor.

10. Demararea programului de școală online/ achiziționarea și distribuirea de laptopuri cu conectare internet și cameră pentru toți elevii, până pe 1 octombrie.

"Sa va spun o alta poveste aflata azi. Am fost la cumparaturi, lume multa, nu prea avea toata lumea masca si manusi. Acolo cum se respecta regulile alea? A dat domnul Vela o dispensa, numai pentru supermarketuri, ca au lobby profesionist, dar atunci de ce nu avem voie si in alte locuri?

Ma sperie ca domnul Iohannis, ca la domnul Orban nu mai are rost sa ma uit, nu are nici acum nici un plan. Nu stie sa ne spuna din ce o sa plateasca salarii, pensii, din ce o sa mancam. Nu ne spune pentru ca nu stie.

In loc sa ne pregatim sa traim cu acest virus inca o perioada de timp, pentru ca asa ne zic medicii si eu ii cred, stam inchisi in case. Sunt victime, vor mai fi, dar nu o sa ne omoare pe toti virusul. Dar daca stam in case si nu repornim economia, asta o sa ne omoare pe toti.

Pentru cateva luni, fiecare tara din UE e pe picioarele sale. Maine ma duc la parlament, ca m-am saturat sa le spun altora sa iasa din casa si eu sa stau sa ma uit la camera de la laptop. Trebuie sa fac ce zic.

Daca ma intreaba, zic ca plec in Germania la munca si ma lasa. Daca guvernul Romaniei cere Germaniei testarea muncitorilor, ii asteptau nemţii cu teste pe aeroportul din Cluj, nu la Hamburg. Nu au vrut sa o faca de ticalosi, ca sa nu se afle ca trimit muncitori in Germania.

Nu cred că l-a sunat doamna Merkel pe domnul Orban, că nu îl bagă în seama. A sunat pe altcineva, domnul Orban doar a fost informat. Aş vrea ca pe 4 mai să mergem toţi la muncă, iar pe 16 mai să avem moţiune de cenzură, să dăm jos guvernul ăsta" a declarat Victor Ponta.