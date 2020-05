Scandal si focuri de arma, intr-un cartier din Arad

Un scandal a izbucnit, vineri, in cartierul Aradul Nou din municipiul Arad, intre mai multe persoane. In timpul altercatiei, un tanar a tras mai multe focuri de arma, iar unul dintre proiectile a lovit portiera unei masini parcate, autoturismul fiind al unei persoane implicate in scandal. Cel putin sapte persoane au fost duse la audieri, la sediul Politiei.