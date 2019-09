Scandal TOTAL in ALDE - Marian Cucșa sare la gatul lui Varujan Vosganian: 'Mi se pare o lipsa totala de respect fața de fiecare coleg de partid'

Liderul ALDE Timiş, Marian Cucşa, susține că a ascultat cu mâhnire declarațiile făcute de Varujan Vosganian care a îndemnat membrii să plece din partid pentru a se face „igienizare forțată”. „Mi se pare o lipsă totală de respect față de fiecare coleg de partid”, susține Cucșa, care vizează funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul într-un nou Guvern Dăncilă.

„Ascult cu mahnire declaratiile lui Varujan Vosganian care indeamna membrii ALDE sa plece din partid pentru a se face “igienizarea fortata”... mi se pare o lipsa totala de respect fata de fiecare coleg de partid... culmea, cei la care face referire, sunt membrii fondatori ai ALDE, oamenii care au pus pietrele de temelie ale partidului in timp ce domnia sa ii facea campanie lui Iohannis in 2014 si spunea ca nu se alatura demersului liberal pentru ca nu are nici o sansa de reusita sa intre in parlament...