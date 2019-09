Scandal URIAS in Marea Britanie: Premierul Boris Johnson a anuntat data alegerilor anticipate

Boris Johnson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa votul pierdut in Camera Comunelor, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a propus o data pentru alegerile anticipate, cea de 15 octombrie, adica cu doua saptamani inainte de Brexit. Motiunea care constituie primul pas pentru amanarea iesirii Marii Britanii din UE a intrunit 328 de voturi „pentru” la 301 „impotriva” si presupune ca parlamentarii pot veni cu un proiect pentru a amana Brexitul. A inceput NEBUNIA in Marea Britanie: 21 de parlamentari vor fi EXCLUSI din Partidul Conservator Liderul laburist Jeremy Corbyn a declarat ca proiectul de lege trebuie aprobat inainte de organizarea alegerilor. In total, 21 de parlamentari conservatori, inclusiv o serie de fosti minis ...