Scandal urias la audierile lui Gheorghe Dinca! Tonel Pop: "L-a mangaiat si l-a tinut de maini"

O noua zi in ancheta din cazul Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a participat la audierea lui Gheorghe Dinca, unde, a avut loc un incident de-a dreptul socant. Avocatul din oficiu al inculpatului, Claudiu Lascoschi, a facut o criza de nervi, a inceput sa tremure, iar oamenii legii au fost nevoiti sa intrerupa ancheta.

Tonel Pop continua acuzatiile! Potrivit celor spuse de avocatul familiei Luizei, Claudiu Lascoschi a facut o criza de nervi la audierile de marti, 10 septembrie, a tremurat si a amenintat. Mai mult, nu ar fi prima data cand acest lucru se intampla. Avocatul inculpatul a iesit din camera de ancheta, lasandu-l pe Dinca fara asistenta, asa cum legea prevede.

Insa, pe Dinca pare ca nu l-a deranjat comportamentul avocatului sau. Tonel Pop a mai adaugat ca inculpatul l-a luat de mana pe Claudiu Lascoschi si l-a mangaiat, pentru a-l linisti.

"Domnul avocat din oficiu al lui Dinca a facut o criza de nervi, a inceput sa tremure. Culmea, domnul Dinca l-a mangaiat si l-a tinut de maini. Repetandu-se aceste lucruri, am fost nevoiti sa intrerupem acnheta. Se va viziona caseta. Aceste lucruri, faptul ca paraseste camera de ancheta si nu ii asigura asistenta asa cum codul de procedura i-ar impune, s-a intamplat si in zilele precedente. Pentru a se lamuri aceste aspecte, s-a incheiat ancheta la acest moment. Urmeaza ca procurorul de caz sa ia masuri corespunzatoare. Din punctul meu de vedere, este posibil ca procurorul de caz sa nu fi observat plecarea repetata a domnului Lascoschi, lasandu-l fara asistenta in timpul audierilor. Audierile nu s-au intrerupt, s-au desfasurat in continuare pentru ca domnul procuror are foarte multe hartii si isi noteaza foarte atent. Vorbeste cu inculpatul, nu cu avocatul. A facut chestii foarte grave, amenintari, tremura... Are un comportament deviant.", a declarat Tonel Pop presei, la iesirea de la audieri.

Despre comportamentul lui Gheorghe Dinca la audieri, Tonel Pop a adaugat ca "monstrul din Caracal" nu coopereaza, ci doar are scapari din cand in cand, atunci cand se enerveaza la anumite intrebari sau observatii ale procurorilor sau ale avocatilor partilor.

Din punctul meu de vedere, el nu coopereaza, ci are scapari. Ofera noi detalii prin faptul ca are scapari, se enerveaza si el la anumite observatii, intrebari... Ramane a fi exploatate de organul de ancheta si de noi, atat cat ne permite", a mai adaugat avocatul familiei Luizei.

