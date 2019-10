Scandalos! Antena 1 a difuzat momentul in care un concurent bolnav psihic de la Chefi la Cutite marturiseste: „Jupuiam pisicile si le dadeam foc”

Moment socant la Antena 1, in timpul emisiunii ”Chefi la cutite” din 28 octombrie, totul pornind de la o declaratie facuta de unul dintre concurenti. Spre stupoarea telespectatorilor, Vasile Cvasnei a marturisit ca… jupuia pisici si apoi le dadea foc. Concurentul a gasit si o ”explicatie” halucinanta.

Bineinteles, toti cei care au vazut momentul respectiv s-au intrebat cum de producatorii de la Antena 1 au difuzat pe post o asemenea declaratie, multi fiind de parere ca ar trebui sa intervina, de urgenta, Consiliul National al Audiovizualului. Imaginile controversate au fost sterse, ulterior, de pe canalul de YouTube al emisiunii ”Chefi la cutite”. De altfel, chef Sorin Bontea l-a etichetat pe Vasile Cvasnei drept ”psihopat” dupa ce a ascultat ”pledoaria” acestuia.

Vasile Cvasnei – concurent din Republica Moldova – a povestit ca a crescut caini de vanatoare pentru a-l ajuta in timpul partidelor: „Daca prindeau o pisica, le dadeam voie sa se joace cu ea. Fiind foarte enervat pe ele, pentru ca erau foarte multe si intrau in gospodaria noastra si stricau tot ce era pe acolo, le trageam o mama de bataie, dupa asta le scoteam in afara ograzii si le jupuiam si ma uitam ce au mancat, ce nu au mancat, si le dadeam foc apoi. Faceam asta ca sa nu polueze aerul, pentru ca pisica face un miros neplacut. In timp ce le ardeam, era un singur miros neplacut, de carne coapta“.

Reactiile internautilor au fost dure: ”Difuzati psihopati”

In mediul online au aparut reactii dure dupa ce au fost difuzate imaginile in care Vasile Cvasnei declara, senin, ca jupuia pisicile si pe urma le dadea foc.

„Omul are probleme grave si voi il promovati. A inceput cu animalele, trece la casapit oameni. Trebuie expertizat si monitorizat“, „Acest individ are nevoie de un psihiatru, fara gluma, trebuie tinut sub observatie. De speriat“, „Difuzati psihopati pentru a le da si altora idei? Sau pregatiti terenul pentru momentul in care apar victime umane ale personajului asta? E ultra cunoscut faptul ca toti criminalii in serie au torturat animale in copilarie si adolescenta. Alo, politia animalelor, existati?!“, sunt cateva dintre comentarii postate de internauti.

