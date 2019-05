SCANDALOS! Concertul unui mare artist, la Sibiu, anulat pe motive politice

nicolae voiculet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Concertul pe care trebuia sa o sustina in Sibiu Nicolae Voiculet, cu ocazia concertului organizat in ziua Summitului UE, a fost anulat. Potrivit artistului, concertul sau a fost anulat din motive politice. Lia Olguta Vasilescu, reactie DURA dupa ce premierului Olandei a spus ca Romania nu este pregatita sa intre in Schengen ''Cu regret fata de Romania! Transmit un mesaj de bun venit in Romania, tuturor celor 27 de lideri europeni care participa azi la summitul de la Sibiu. Din nefericire concertul pe care l-am pregatit si trebuia sa-l sustin in aceasta seara in sala Thalia din Sibiu impreuna cu Orchestra simfonica dirijata de maestrul Cristian Mandeal, a fost anulat din motive politice ...