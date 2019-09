SCANDALOS! Copil in scaun cu rotile, umilit la Castelul Huniazilor

copil scaun cu rotile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tatal unui copil in scaun cu rotile a povestit cum s-au comportat cu ei angajatii de la Castelul Huniazilor cand a mers cu baiatul lui, pe 4 septembrie, sa viziteze obiectivul turistic: ”Pe finalul vacantei de vara am decis sa bucur copilul meu cel mic cu cateva dintre locurile unice ale acestei tari, nesocotind faptul ca temporar este tintuit in scaun rulant. Covasna, mocanita de aici, Comandau, Brasov, Poiana, Cetatea Rupea, Viscri, Biserca fortificata de aici, Sighisoara, Praid si salina aferenta, Voineasa si mocanita corespunzatoare, Hunedoara, Castelul Corvinilor, muzee etc. Cu o zi inainte de a ajunge la Castelul Huniazilor, am sunat sa intreb in ce masura am acces cu caruciorul rulan ...