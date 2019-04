SCANDALOS: DNA il scapa de emotii pe Ludovic Orban. Procurorii NU au facut contestatie in anulare in cazul achitarii acestuia de un complet nelegal de cinci judecatori ICCJ

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie exceptionala in cazul liderului PNL Ludovic Orban. Desi a fost achitat de un complet nelegal al ICCJ, format din cinci judecatori, Orban nu va reveni in sala de judecata. Asta pentru ca procurorii DNA nu au facut contestatie in anulare in cazul sau pentru ca sentinta sa fie anulata si procesul sa se judece din nou. Iata lista ''penalilor'' Laurei Codruta Kovesi in timpul mandatului de la DNA Procurorii DNA au comunicat oficial ca nu au facut contestatie in anulare in cazul achitarii liderului PNL, Ludovic Orban. Ei aveau aceasta posibilitate deoarece decizia definitiva fusese data de un complet de 5 judecatori declarat nelegal de Curtea Constitutionala. Contestatia in anulare este o cale extraordinara de ...