SCANDALOS! Gunoaiele unui supermarket, imprastiate pe spatiile verzi din Iasi. Masini pline cu deseuri au fost aruncate printre casele oamenilor - FOTO

• O situatie de-a dreptul scandaloasa se intalneste in zona verde din jurul orasului, acolo unde au fost aruncate tone de deseuri provenite de la supermarketul Profi • Cetatenii au alertat oamenii legii dupa ce mai multe masini pline cu gunoaie au fost descarcate langa casele oamenilor, iar autoritatile au intervenit la scurt timp pentru inlaturarea lor • Documente sau abalaje cu sigla supermarketului Profi si numeroase alte deseuri au fost incendiate intentionat pentru a se distruge dovezile • Autoritatile responsabile au inceput o ancheta in acest caz si urmeaza sa fie aplicate o serie de sanctiuni in urma celor intamplate, asta in vreme ce reprezentantii Profi nu au comentat aceast ...