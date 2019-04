Scandalos! Iata de catre cine este sustinuta Laura Codruta Kovesi! Planul secret al fostei sefe DNA

kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii de ultima ora vin din Ucraina! Iata care ar putea fi planul secret al fostei sefe DNA, Laura Codrua Kovesi. Presa ucraineana scrie despre planurile pe care Volodimir Zelenski le are daca va ajunge presedintele Ucrainei. Fosta sefa DNA s-ar afla pe o lista scurta pentru a conduce Procuratura Generala a Ucrainei. Sursa mentionata analizeaza schimbarile pe care Zelenski le-ar face in Ucraina daca va fi ales presedinte. In alta ordine de idei, informatia nu este oficiala, iar jurnalisii din Ucraina sustin ca au aflat din surse apropiate lui Zelenski ca acesta ar intentiona sa faca doua propuneri pentru Procuratura Generala: fie fostul procuror american Martha Boersch, fie fosta sefa a D ...