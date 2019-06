Scandalos! Ludovic Orban, atac la adresa IT-istilor: "Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit"

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Medias, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poti sa creezi facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, la Medias, in judetul Sibiu, ca orice venit trebuie impozitat si ca nu i se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe veni „Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. IT-istii castiga cel mai bine in Romania. A fost o perioada in care sa stimulezi, ca oamenii sa se duca spr ...