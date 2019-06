Scandalos! Nesimtire la cote alarmante. Iata cum ne iau la misto taximetristii - VIDEO

taxi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Transporturilor a organizat luni, 10 iunie, dezbaterea publica pe marginea proiectului de ordonanta de urgenta care sa reglementeze serviciile de transport urban alternativ. In toiul discutiilor si al tipetelor din sala, pentru ca cu greu dezbaterea poate fi catalogata drept una civilizata, cu toate eforturile depuse de organizatori, un consumator a cerut sa-i fie ascultat argumentul. Barbatul s-a ridicat in picioare si a povestit ca era cu copilul in brate si avea o urgenta. Avea de parcurs nu mai mult de 2 kilometri motiv pentru care taximetristul catre care s-a adresat i-a facut pret pe loc - 50 de lei. Consumatorul a continuat spunand ca este de acord cu legiferarea platformelor de ridesharin ...