Scandalos! Plaja de nudisti de la Purcica arata ca pe timpul comunismului! Oamenii se revolta: "Ne batem pe o galeata cu namol"

• Revolta pe plaja de nudisti din Iasi • Clientele fidele ale plajei Purcica nu mai pot suporta conditiile oferite de conducere • "De 40 de ani vin aici si nu au schimbat nimic, totul este la fel", spune o clienta • In loc de nisip, femeile stau la plaja in iarba, in loc de namol au mai multe pietre, gardurile stau sa cada, iar Primaria Municipiului Iasi pare sa nu raspunda prea prompt la reclamatiile facute de cliente Plaja de nudisti Purcica are zilnic zeci de cliente iesene care merg acolo pentru a profita de soare, dar si de apa cu sulf si namol. Cunoscuta in Iasi ca fiind locul unde femeile se bronzeaza fara dungi, plaja Purcica si-a capatat renumele pentru servicii ...