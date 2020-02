SCANDALOS Primaria din Caracal gazduia clubul de noapte in care mai multe minore se prostituau

Spaţiul în care funcţionează clubul de noapte din Caracal în care tinere minore ar fi participat la spectacole pornografice ori ar fi fost obligate să se prostitueze se află în proprietatea municipalităţii, potrivit viceprimarului Dan Valentin Ionescu, potrivit Agerpres.

Imobilul a fost cumpărat la licitaţie în anul 2018 de către Consiliul Local Caracal şi acolo funcţionează birouri ale Companiei de Apă de Olt şi Direcţiei de Administrarea Patrimoniului din cadrul primăriei municipiului, a menţionat viceprimarul Dan Valentin Ionescu.

"Clădirea a fost cumpărată prin licitaţie în 2018, de către Consiliul Local Caracal şi în acea clădire se afla din 2017 acest club. A fost preluat şi contractul cu clubul acela. Deci clubul funcţiona acolo din 2017 şi are autorizaţie de bar şi club cu program de funcţionare de la 16,00 la 4,00, deci perfect legal. Dacă era să facă cineva control, că făcea ceva ilegal, poliţia trebuia să facă, pentru că primăria nu are cum să-i controleze să vadă dacă respectivul are 18 ani, are 14 ani sau ştiu eu cât, nu are competenţă pe treaba asta. Clubul plătea chirie, avem o direcţie de Patrimoniu, care se ocupă de închirieri", a mai spus viceprimarul municipiului Caracal.

Ionescu a adăugat că municipalitatea a cumpărat imobilul, situat în centrul oraşului, în apropiere de Casa Armatei şi Teatrul Naţional, pentru că în trecut acesta a aparţinut unei societăţi al cărui acţionar unic a fost consiliul local şi pentru că acolo funcţionează birouri ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului.

"Clădirea iniţial a fost a unei societăţi al cărei unic acţionar a fost CL Caracal, respectiv IGO, care a dat faliment, iar în anul 2017 lichidatorul judiciar a închiriat un spaţiu pentru acest club. CL Caracal a cumpărat-o pentru că acolo funcţionează o secţie a Companiei de Apă Olt, care deserveşte oraşul, şi Direcţia de Administrare a Patrimoniului, care se ocupă de întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi din municipiu. Au intrări separate. După ce a cumpărat clădirea, municipalitatea a preluat de la lichidator şi contractul de închiriere pentru club. Aşa a fost convenţia, ca să se continue contractul, dar că a călcat el pe de lături aia e problema lui. Nu au fost plângeri, probleme", a mai declarat viceprimarul.

Opt percheziţii au fost efectuate, miercuri, în judeţele Argeş şi Olt, la domiciliile unor suspecţi de trafic de minori şi pornografie infantilă care acţionau la Caracal, a anunţat DIICOT într-un comunicat.

Descinderile au fost efectuate de ofiţerii de poliţie judiciară de la BCCO Piteşti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, fiind vizaţi cinci suspecţi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, trafic de minori, pornografie infantilă şi complicitate la pornografie infantilă.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2017, pe raza oraşului Caracal, s-a constituit un grup infracţional organizat care, sub paravanul unui club de noapte, ar fi recrutat tinere minore în vederea participării la spectacole pornografice sau în scopul obligării la practicarea prostituţiei. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că minorele erau obligate să înveţe să danseze la bară, să determine clienţii să consume de la bar cât mai multe băuturi şi, în cazul în care aceştia doreau să întreţină relaţii sexuale, îi conduceau în diferite separeuri unde, contra sumei de 200 lei, întreţineau raporturi sexuale, minţind clienţii că au vârste cuprinse între 18 şi 19 ani", se precizează în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, liderii grupului infracţional încasau banii pentru serviciile sexuale prestate de minore, iar dimineaţa fetele primeau un salariu de 200 de lei, un comision din consumaţie şi jumătate din banii obţinuţi în urma întreţinerii de raporturi sexuale contra cost.