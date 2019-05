SCANDALOS! Toti iesenii au mancat macar o data de aici, dar nimeni nu se astepta la asa ceva. Este de-a dreptul revoltator modul in care se prepara mancarea la Simigeria Petru si Pizzeria Dopo Poco - FOTO

Simigeria Petru Copou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O situatie de-a dreptul scandaloasa a fost descoperita la unul dintre cele mai aglomerate puncte de lucru din Iasi ale Simigeriei Petru si Pizzeriei Dopo Poco • In urma controalelor facute de inspectorii Directiei de Sanatate Publica s-a descoperit faptul ca unitatea de alimentatie publica nu are apa curenta, asa cum impune legea, motiv pentru care a fost aplicata o amenda usturatoare si s-a dispus suspendarea activitatii • S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, proprietara spatiului respectiv, a decis rezilierea contractelor de inchiriere, dispunand totodata evacuarea spatiului si debransarea acestuia de la reteaua de utilitati ...