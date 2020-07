Scandalul alocațiilor, in drum spre instanța: Cristian Vasilcoiu a trimis Guvernului plangere prealabila inaintea PROCESULUI COLECTIV

Fostul consilier al Liei Olguța Vasilescu, Cristian Vasilcoiu, a înaintat Guvernului o plângere prealabilă în legătură cu dublarea alocațiilor pentru copii. În cazul în care Executivul nu dublează alocațiile de la 1 august, conform legii, Vasilcoiu amenință cu un proces colectiv. Acesta consideră că ar trebui să le fie plătite copiiilor, retroactiv, majorările de alocație care ar fi trebuit date de la începutul anului.

„Am înaintat, astăzi, Guvernului, plângerea prealabilă necesară intentarii unui PROCES COLECTIV, pentru a obliga Executivul sa respecte legea și sa DUBLEZE ALOCAȚIILE de stat pentru copii. Așa cum am promis, nu ne lăsam! Părinții interesați sa adere la procesul colectiv îl pot contacta pe avocatul Florin Pascu pe adresa de mail avocatflorinpascu@yahoo.com. Vom cere in instanța ca prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Finanțelor Florin Citu și ministrul Muncii Violeta Alexandru sa răspundă in solidar, adică personal, pe motiv ca nu au respectat legea!”, a scris Vasilcoiu pe Facebook.

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că alocațiile pentru copii nu se vor dubla de la 1 august pentru că nu sunt bani la bugetul de stat.

Alocațiile copiilor trebuie dublate de la 1 august, a decis, miercuri Curtea Constituțională a României (CCR), care a respins sesizarea Guvernului.

