Scandalul de la Caracal decapiteaza STS. Directorul Sorinel Vasilca și-a dat demisia

Directorul STS, Ionel Sorinel Vasilca a anunţat, luni, că a înaintat preşedintelui Klaus Iohannis, demisia sa din funcţie. Demisia a fost înaintată pentru a nu afecta prestigiul instituţiei, a spus acesta. „Doresc să vă informez că, începând cu data de 29 iulie 2019, am înaintat Preşedintelui României demisia mea din funcţia de director al Serviciului The post Scandalul de la Caracal decapitează STS. Directorul Sorinel Vasilcă și-a dat demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.