Scandalul din ALDE LOVESTE si in Pro Romania: Cum il afecteaza pe Mircea Diaconu

Tensiunile din ALDE au provocat iritare in Pro Romania dupa ce o parte din colegii lui Calin Popescu Tariceanu s-au plans ca nu au fost consultati si ca face rau partidului o asociere cu Victor Ponta, iar in campania lui Mircea Diaconu au aparut primele probleme. „Ne injura unii zilnic de la ALDE. Noi le intindem o mana si ei...Suntem atrasi total gratuit intr-un scandal care nu este al nostru", zic surse din Pro Romania. Din cauza scandalului iscat in ALDE, sunt probleme acum si in relatia cu Pro Romania in unele filiale judetene, lucru care afecteaza campania prezidentiala comuna pentru Mircea Diaconu. De FRICA sa nu-si piarda partidul, Calin Popescu Tariceanu ii cheama la sedinta pe lid ...