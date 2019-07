Scandalul din familia patronului de la "Medieval" a luat amploare! Suparat ca fiica a ramas repetenta, nu-i mai plateste studiile! "Nu are decat sa se duca sa se angajeze, doar n-o sa stea 10 ani pe banii mei in Anglia"

Carmen si Gigi Fedeles google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Gigi Fedeles, patronul "Castelului Medieval", nu mai este dispus sa-si tina fata la facultate in Anglia, pe motiv ca a repetat un an • I-a dat banii in mana, iar fosta sotie nu ar mai recunoaste tranzactia • Din aceste motive, executorii vor sa scoata la vanzare terenul de sub restaurant • "Oricum, se stinge datoria, au inceput sa sara ajutoarele de peste tot. «Bai, Gigi, asta e! Mai plateste un an de facultate lui fiica-ta, daca nu a vrut sa recunoasca». Cam asta e! Daca recunostea, nu aveam nicio problema. Daca vad ca a inceput mizeriile astea cu maica-sa, nah, am declarat adevarul (...) Nu are decat sa se duca sa vada ce-i viata, ce sa fac? Tre ...