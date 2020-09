Scandalul electoral din sectorul 1 continua cu numararea voturilor din 9 secții unde situațiile nu au putut fi inchise

Avocatul lui Dan Tudorache, Mihai Drăgan, care reprezintă juridic și PSD Sector 1, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că la momentul la care vorbește a început renumărarea voturilor din 9 sectii de votare unde „nu pică pe cheia de votare”, adică suma voturilor obținute de fiecare candidat la primărie nu este identică cu totalul […] The post Scandalul electoral din sectorul 1 continuă cu numărarea voturilor din 9 secții unde situațiile nu au putut fi închise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.