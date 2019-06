Scandalul fetitei luate cu mascati. Tatal adoptiv a rupt tacerea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tatal adoptiv al micutei din Baia de Arama a vorbit, in exclusivitate pentru Antena 3, despre situatia copilului. ”La inceput era emotionata. A stat in bratele sotiei mele care a mangaiat-o, a linistit-o. Ea este deja asigurata, are asigurare medicala egala cu copiii mei naturali. E impropriu spus, ea este copilul meu” a spus barbatul. Acesta a adaugat ca nu se astepta sa intampine atatea dificultati la adoptie si a precizat ca pana acum s-au intalnit de 12 ori cu fetita, dar atunci cand asistenta maternala participa la intalniri micuta avea un cu totul alt comportament. Video AICI Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...