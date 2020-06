Scandalul hidroxicloroquinei continua! Guvernele și OMS au modificat politici de sanatate dupa studii indoielnice

OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei în tratamentul COVID-19, după ce The Guardian a dezvăluit informații surprinzătoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scară, inclusiv în România, este folosit preventiv și de președintele SUA Donald Trump. Spitalele din Franța și Anglia […] The post Scandalul hidroxicloroquinei continuă! Guvernele și OMS au modificat politici de sănătate după studii îndoielnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.