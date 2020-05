SCANDALUL ia proporții intre transportatori și ASF. Acuzații grave și solicitari imperative catre Parlament pentru stoparea nebuniei

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România consideră că întreaga conducere a Autorităţii pentru Surpaveghere Financiară trebuie demisă din cauza modului defectuos în care îşi desfăşoară activiatea, în detrimentul cetăţenilor, al consumatoilor şi al petenţilor.

Vezi și: Profesorul Vasile Astărăstoae: Am arătat ca Apocalipsa COVID se amână! Am fost insultat și înjurat, dar am arătat pericolul regimului politico-medical

Într-un vast memoriu, pe care COTAR îl va trimite Parlamentului şi preşedinţiilor comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat, se arată în special problemele pe care conducerea ASF le-a cauzat transportatorilor din ţara noastră, dar nu sunt neglijate nici celelalte domenii de activitate ale autorităţii.

În respectivul document, se arată: "Împrejurarea că prezentul memoriu tratează în principal disfuncţionalităţile existente pe piaţa asigurărilor RCA nu conduce la concluzia că celelalte domenii aflate sub supravegherea ASF funcţionează în parametrii prevăzuţi de lege. În fapt, toate cele trei domenii aflate în aria de competenţă a ASF - pieţe de capital, asigurări şi pensii private - sunt caracterizate printr-o îngrijorătoare lipsă de organizare şi disciplină, aspect ce poate fi atribuit în mod direct activităţii deficitare a conducerii Autorităţii. În acest sens, menţionăm strict cu titlu exemplificativ blocajele şi conflictele existente în activitatea recentă a SIF-urilor (Societăţi de Investiţii Financiare), pe care ASF s-a dovedit incapabilă să le gestioneze şi care au condus chiar la suspendarea unor operaţiuni de tranzacţionare (a se vedea situaţia SIF Oltenia şi SIF Transilvania)".

Reprezentaţii COTAR arată că scopul prezentului demers nu este acela de a denigra ASF, ci de a scoate în evidenţă "incapacitatea managerială şi lipsa de voinţă a persoanelor care asigură în prezent conducerea autorităţii, întrucât situaţia actuală, care nu poate fi descrisă ca fiind decât haotică, nu mai poate continua".

De aceea, COTAR solicită Parlamentului destituirea în regim de urgenţă întregului Consiliu al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi numirea unei noi conduceri formată din profesionişti, "persoane integre şi care deţin atât competenţele cât şi voinţa necesară pentru a îndeplini în mod efectiv misiunea şi atribuţiile ASF, astfel cum sunt ele prevăzute de legislaţia în vigoare".

În memoriu se arată că membrii COTAR au constatat o deteriorare continuă şi semnificativă a supravegherii pieţei asigurărilor, precum şi un dezinteres în creştere alarmantă a ASF în privinţa protejării consumatorilor de asigurări în ultimele 8 luni.

"Putem afirma că de la plecarea domnului Leonardo Badea de la conducerea Autorităţii, această instituţie se prăbuşeşte pe zi ce trece, încrederea consumatorilor în piaţa de asigurări şi în această instituţie fiind la cel mai scăzut nivel de încredere din ultimii 30 de ani. Această instituţie s-a îndepărtat total de misiunea pentru care a fost constituită. ASF s-a transformat dintr-o instituţie de supraveghere şi control a pieţei financiare nebancare, având şi rol de protejare a consumatorului de produse financiare nebancare, într-o organizaţie care apără fără niciun fel de dubiu piaţa de asigurări, abandonând concomitent consumatorii abuzurilor teribile unor companii de asigurări care îşi bazează afacerea pe neplata daunelor, având susţinerea ASF în aceste demersuri abuzive şi ilegale", se arată în memoriul întocmit de COTAR pentru Parlamentul României.

• Transportatorii, afectaţi de partizanatul ASF cu firmele de asigurare

Autorii documentului meníonează, cu titlu de exemplu, faptul că inclusiv în contextul restricţiilor de circulaţie instituite în considerarea stării de urgenţă, care au condus la o reducere cu 72% a incidentelor survenite în trafic, societăţile de asigurări au refuzat să-şi achite obligaţiile restante, ceea ce a dus la blocarea efectivă şi falimentul multor societăţi din sectorul auto, ale cărui contribuţii generează aproximativ 15% din PIB-ul României şi în cadrul căruia activează 500.000 salariaţi.

"Faptul că, în mandatul actualei conduceri interimare a ASF, derapajele - oricum îngrijorătoare - existente pe piaţa asigurărilor RCA, au scăpat cu totul de sub controlul autorităţii de reglementare, rezultă cu prisosinţă chiar din rapoartele şi situaţiile centralizare întocmite de ASF, care menţionează (...) că în perioada 2017-2019 au fost realizate 33 operaţiuni de control, finalizate cu 61 de sancţiuni, jumătate dintre acestea fiind avertismente. (...) Cele 61 de sancţiuni au fost aplicate pentru un număr total de 44.274 de petiţii ce reclamau încălcări ale legii, ceea ce indică o medie de o sancţiune aplicată la fiecare 725 de încălcări ale legii.Chiar dacă am raporta sancţiunile aplicate exclusiv la numărul reclamaţiilor indicate de ASF ca fiind întemeiate şi doar pentru anul 2019 (deşi, în mod evident, un asemenea mod de calcul alterează rezultatul în sensul prezentării unei situaţii mult ameliorate), tot ar rezulta o medie de o singură sancţiune aplicată pentru fiecare 205 încălcări ale legii constatate", se arată în memoriul întocmit de COTAR.

Autorii documentului acuză că, în toată această perioadă, conducerea ASF nu a căutat soluţii pentru a rezolva cauza petiţiilor, ci a identificat şi implementat mijloace prin care să mascheze efectele acestora.

Cei de la COTAR susţin, pe baza datelor ASF, că numărul de petiţii/reclamaţii formulate la adresa pieţei de asigurări a atins un nivel record, semnalând o creştere fără precedent a derapajelor şi abuzurilor, puternic încurajate de pasivitatea ASF. Astfel, în anul 2019, Autoritatea a primit 26.911 petiţii, dintre care 95,42% (25.679 petiţii) au vizat comportamentul abuziv al pieţei de asigurări. Ţinând cont că în anul 2018, au fost înregistrate 8313 petiţii, se constată o creştere a numărului de petiţii de peste 300%, ceea ce arată, conform celor de la COTAR, că ASF nu şi-a îndeplinit anul trecut atribuţiile.

"Modalitatea în care conducerea ASF a înţeles să gestioneze petiţiile/reclamaţiile înregistrate contravine atât prevederilor legale care consacră misiunea şi atribuţiile ASF, dar şi celor referitoare la utilizarea resurselor publice. ASF a cheltuit 1,5 milioane euro pentru a răspunde la reclamaţii, iar sancţiunile aplicate pieţei au fost sub 141.000 euro. (...) Pe baza informaţiilor publicate de ASF, a fost determinat un cost de aproximativ 300 de lei pentru fiecare răspuns la petiţiile/reclamaţiile înregistrate. (...) Pentru că anul trecut numărul acestora a crescut exponenţial, doamna Doina Dascălu, prim-vicepreşedinte ASF, a fost nevoită să aloce resurse suplimentare pentru a face faţă valului de reclamaţii care punctau gravele nereguli ale pieţei de asigurări. A fost necesară detaşarea unor persoane din cadrul Fondului de Garantare al Asiguraţilor (FGA), care să asiste personalul ASF doar cu activitatea de gestionare a reclamaţiilor, activitate în care au fost implicaţi inclusiv consilierii din cabinetul doamnei prim-vicepreşedinte, la care se adaugă alte persoane din cadrul ASF. În alte cuvinte, conducerea ASF, în loc de a disciplina piaţa de asigurări, a ales să le permită societăţilor de asigurare realizarea unor venituri de zeci de milioane de euro, desconsiderând şi încălcând drepturile păgubiţilor. În tot acest timp, ASF a fost nevoită să detaşeze un număr considerabil de persoane a căror singură activitate constă în gestionarea reclamaţiilor. (...) Ceea ce se cunoaşte cu certitudine este faptul că salariile nete lunare ale celor implicaţi în procesul de raspuns la reclamaţii a depăşit 75.000 de euro pe lună, sumă la care se adaugă taxele către bugetul de stat şi cheltuielile cu logistica. Pentru ce? Pentru că actuala conducere a ASF preferă să plătească peste un million şi jumătate de euro/an salariile şi logistica necesară şi să aplice sancţiuni de 141.000 de euro întregii pieţe a asigurărilor. ASF a făcut din nou jocurile firmelor de asigurări în loc să protejeze consumatorii", se arată în memoriul întocmit de COTAR.

Autorii arată că vicepreşedintele ASF, Doina Dascălu, a preferat să abandoneze definitiv consumatorii care i-au solicitat sprijinul, refuzând să semneze vreun act de control, deşi 44 274 de petenţi au cerut acest lucru.

• Piaţa de asigurări verificată de fostul director general al Uniqua Asigurări

Autoritatea mai este acuzată în memoriu că nu şi-a îndeplinit obligaţiile de reglementare a normelor de aplicare a dispoziţiilor din legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.

"Deşi pentru această operaţiune ASF avea un termen de 30 de zile de la data publicarii legii nr.132/2017 în Monitorul Oficial, au trecut aproape 3 ani fără ca acest lucru să se fi întâmplat, această nerespectare a legii aducând severe prejudicii asiguraţilor şi păgubiţilor RCA, însă profituri uriaşe firmelor de asigurări care au invocat faptul că nu există norme de aplicare a legii RCA", se arată în memoriul întocmit de COTAR.

Autorii mai susţin că disciplinarea pieţei asigurărilor este imposibilă atât timp cât departamentul de control din ASF este condus de către fostul director general al firmei Uniqa Asigurări, Florin Golovatic.

"Uniqa Asigurări este una dintre firmele de asigurări amendate de către Consiliul Concurenţei pentru înţelegeri cu alţi asigurători pe tema creşterii artificiale a RCA. Menţionăm faptul că domnul Florin Golovatic a condus societatea de asigurări în perioada în care firmele de asigurări împreună cu UNSAR au făcut înţelegeri ilegale care au condus la majorarea tarifelor de primă RCA. O persoană cu un astfel de "pedigree" ar fi trebuit exclusă din domeniul asigurărilor, motiv pentru care firma de asigurări i-a decis încetarea mandatului. Ce face ASF? Îl consideră numai bun de pus într-o funcţie de conducere "cheie" pentru controlul firmelor asigurări, cu alte cuvinte, domnul Florin Golovatic îşi controlează foştii "tovarăşi" cu care s-a înţeles să majoreze ilegal tarifele RCA", se arată în memoriul întocmit de COTAR care va fi trimis la Parlament.

La finalul documentului, autorii reiterează solicitarea demiterii întregului Consiliu al ASF şi numirea unei noi conduceri a Autorităţii.