SCANDALUL pe protocolul MAI- BOR: Gigi Becali anunța ca l-a sunat pe Marcel Vela

Cunoscut ca un fervent susținător al Bisericii Ortodoxe Române, Gigi Becali recunoaște că l-a sunat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, după ce președintele Klaus Iohannis a criticat public protocolul MAI - BOR, prin care românii ar fi avut voie să meargă la biserică după Paști și prin care Poliția ar fi adus Lumina Sfântă.

"Vela a făcut mărturisire și mucenicie. Dacă va fi dat afară și nu va da înapoi, va fi mucenicie. Dacă va da înapoi, își va pierde toată demnitatea lui. Noi nu avem nevoie neapărat de Lumină. Dacă e interzis de autorități, o primim și în autoizolare de la Hristos. După ce că am pierdut toată credința și dragostea, ne luau și mica asta jerfă, să mergem puțin până la Biserică. Cea mai mică, cât să coboare omul până jos la bloc, dacă și asta o luăm, înseamnă că vrem să pierdem toată credința. Ei nu văd statistica? Să se uite pe hartă să vadă câți au murit la noi și câți au murit în rest.

Iohannis e un om cuminte. Îl rog să ne lase să facem tradițiile noastre creștine. El nu știe, nu e un om rău. Să ne lase să respectăm tradiția. Normal că are intenții bune, ce președinte să nu aibă? Eu l-am sunat pe Vela, dar are telefonul închis. Am vrut să îi zic că a făcut mărturisire. Mare lucru. Dacă dă înapoi nu vreau să îl mai văd în viața mea", a declarat patronul FCSB pentru PRO X.

