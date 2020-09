Scandalul spitalului mobil din Iași. Liderul CJ: 'Ceea ce se intampla acum este iesit din comun'

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa (PSD), a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că spitalul modular de la Leţcani nu poate fi utilizat ca secţie exterioară a Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi din cauza piedicilor puse de liberali.

"Ceea ce se întâmplă acum la Spitalul de la Leţcani este ieşit din comun şi confirmă tot ceea ce am spus de trei luni încoace: liberalii sabotează unitatea medicală. Mai întâi au zis că nu se face. Am făcut. Au zis că e un tun financiar. Nu este. Am avut control de la Curtea de Conturi. Au zis că spitalul nu va funcţiona niciodată. Spitalul are autorizaţie de funcţionare de la DSP. Acum spun că spitalul nu va avea pacienţi şi au trimis controale de la toate autorităţile statului. Este cea mai controlată investiţie din ţară", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, care candidează la un nou mandat din partea PSD Iaşi.

El acuză că spitalul mobil nu este încă funcţional din cauza piedicilor care i se pun din partea celor aflaţi la guvernare.

"Liberalii fac orice să nu intre pacienţi la spitalul mobil. Eu ca administrator mi-am încheiat treaba. Aş putea foarte uşor să pasez lucrurile la Spitalul de Boli Infecţioase, dar nu vreau. Am construit acest spital modern, cu aparatură şi echipamente de ultimă generaţie, pentru a fi de folos comunităţii. Nu electoral. Lucrul ăsta ar trebui să îl înţeleagă şi liberalii", a mai spus preşedintele CJ Iaşi.

Prezent la conferinţa de presă, medicul Tudor Ciuhodaru, eurodeputat PSD, a declarat că dacă acest spital mobil de la Leţcani ar deveni funcţional, celelalte spitale din zona Moldovei care sunt suport COVID-19 şi-ar putea relua activitatea medicală obişnuită.

"Este incredibil, 100 de paturi de terapie intensivă stau blocate, un spital destinat tratării pacienţilor cu COVID-19 stă blocat. Nu ştiu cine poate să pună priorităţile politice faţă de cele ale pacienţilor. Această unitate medicală trebuie să funcţioneze. Poate măcar acum în ceasul al doisprezecelea se va rezolva problema. E nevoie de o nouă strategie, de un plan B. Ieri (luni -n.r) Comisia Europeană a recomandat testarea extinsă, inclusiv a contacţilor", a declarat dr Tudor Ciuhodaru, eurodeputat PSD.