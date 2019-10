Scandalul TAROM - Dancila ii ia apararea ministrului Cuc: 'Are dreptul sa se intereseze daca sunt anumiți pasageri'

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că ministrul Transporturilor are dreptul să se intereseze de anumiți pasageri, dar că nu și-ar permite să țină navele Tarom la sol. Președintele PSD a mai spus că întâlnirea dintre Răzvan Cuc și fostul director Tarom a fost o discuție între colegi.

Întrebată ce măsură va lua în cazul ministrului Răzvan Cuc, dacă se adeverește tentativa de obstrucționare a traficului aerian în ziua moțiunii de cenzură, Viorica Dăncilă a răspuns: "Demitere imediată, dar nu cred în așa ceva, nu cred că cineva și-ar permite să facă așa ceva. Văd că porniți de la premisa că este adevărat."

"După câte înțeleg, ministrul Transporturilor are dreptul să se intereseze dacă sunt anumiți pasageri, așa este regulamentul, dar acest lucru nu înseamnă că și-ar permite să țină navele la sol. Am transmis corpul de control la Tarom și la Ministerul Transporturilor. Eu am încredere în oameni și la prezumția de nevinovăție. Este o acuzație gravă și de aceea este grav atunci când noi spunem că este adevărat. Eu cred că nimeni nu și-ar fi permis să facă așa ceva ", a mai adăugat președintele Partidului Social Democrat, potrivit Mediafax.

Viorica Dăncilă a mai adăugat discuția dintre ministrul Cuc și fostul director Tarom a fost o discuție între colegi.

"Fiecare dintre noi, presupun, că a vorbit cu prietenii... Dumnealui, cunoștințele dumnealui... Suntem colegi, este normal că să vorbim între noi, colegii. Nu vă imaginați că în alte partide politice nu discuta colegii între ei. Este normal să discute și cu domnul Arsenie, este normal să discute și cu alți deputați", a mai spus Dăncilă.

Fostul director TAROM a anunțat că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-ar fi cerut să reţină aeronavele TAROM la sol în ziua moţiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale din fruntea companiei şi a adăugat că îi va face plângere penală. Mai exact, Mezei a susținut că, în ziua moțiunii de cenzură, când o parte dintre parlamentari trebuiau să vină din ţară pentru a participa la vot, ministrul demis al Transporturilor i-ar fi cerut să reţină aeronavele la sol pentru a împiedica votul.

Ulterior, Răzvan Cuc a negat acuzațiile. Ministrul Transporturilor a admis însă că a cerut lista palamentarilor care zburau cu avioanele TAROM, dar a susținut că a făcut acest lucru pentru a se convinge că aceștia sunt în regulă. Răzvan Cuc i-a reproșat Mădălinei Mezei incompetența, incapacitatea și legăturile cu unele grupuri de interese, precum și faptul că și-ar fi avantajat membrii familiei care lucrează în companie.

Mădălina Mezei a fost numită la șefia Tarom în luna iunie, iar demiterea sa a avut loc la doar câteva zile după ce același Consiliu de Administrație îi prelungise contractul de management cu două luni. Mădălina Mezei a fost al patrulea director al companiei numit în acest an.