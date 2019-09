Scapa de astenia de toamna cu aceste trucuri simple:

astenie de toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Odata cu venirea toamnei, temperaturile scad, cantitatea de precipitatii creste, in vreme ce intensitatea luminii scade. Este anotimpul de tranzitie de la vara, cu temperaturi ridicate, la iarna, cu ger si valori termice sub zero grade Celsius. Schimbarile din natura au un impact direct asupra fizicului si psihicului. Poti experimenta stari de somnolenta, slabiciune fizica, dureri de cap sau apetit crescut. Totodata, scade rezistenta organismului la infectii. Iata ce trebuie sa faci pentru a scapa de astenia de toamna: Mananca sanatos In aceasta perioada ai nevoie de un aport crescut de vitamine, minerale si antioxidanti. Fructele si legumele de toamna sunt cele mai bune alimente pe care le poti co ...