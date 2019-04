Scara pe care a pasit Iisus, tinuta ascunsa sute de ani. Ce s-a gasit sub ea este uluitor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pelerini si turisti din lumea intreaga au inconjurat noaptea trecuta Colosseumul din Roma. Cu lumanari aprinse in maini, credinciosii au participat la procesiunea Drumul Crucii. Ca in fiecare an, ceremonia religioasa a fost condusa de Papa Francisc. Asa a inceput spectaculoasa procesiune din capitala Romei. Ritualul multisecular reface drumul Mantuitorului spre cruce si, asa cum cere traditia, credinciosii romano-catolici au inconjurat de 3 ori Colosseumul cu faclii si lumanari aprinse. In tot acest timp, in zona incarcata de istorie, rasuna corul bisericii catolice. La finalul slujbei de doua ore, Suveranul Pontif le-a vorbit credinciosilor despre rusine si cainta. Si a deplans in discursul sau problemele prin care trec imigran ...