Scarlett Johansson a ajuns la politie din cauza paparazzilor si cameramanilor

Scarlett Johansson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai bine platita actrita din lume face greu fata celebritatii. Scarlett Johansson a fost nevoita sa se refugieze in sediul politiei din Hollywood, dupa ce era sa fie luata pe sus de paparazzi si cameramani. Scarlett Johansson (34 de ani) e urmarita de o suta de cameramani si atunci cand merge la o emisiune live. S-a intamplat luni seara, cand actrita a fost invitata sa vorbeasca despre filmul Avengers: Engame in show-ul lui Jimmy Kimmel. La iesire, Scarlett Johansson a fost incoltita de paparazzi si cameramani, care au vrut sa o fotografieze si sa o filmeze. Pentru a o proteja, oamenii din staff-ul sau au fost nevoiti sa o adaposteasca in sediul politiei din Hollywood, Los Angeles, scrie ...