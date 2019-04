Scaunul, pupitrul si suportul de icoana a altarului, pentru cuvantarea Papei Francisc la Iasi, confectionate manual de un mester tamplar din Raducaneni

Scaunul pe care va sta Papa Francisc la Iași, pupitrul de la care își va rosti cuvântarea și un suport de icoană cu altar pe care îl va folosi Suveranul Pontif sunt confecționate manual de un meșter tâmplar din Răducăneni. „Nu știu dacă poți să ai o cinste mai mare de atât”, a spus Cătălin Hădăr, potrivit mediafax.

Obiectele de mobilier care vor fi așezate pe scena de la Iași, la vizita Papei Francisc, din 1 iunie, sunt un fotoliu, un pupitru și un suport de icoană cu altar, toate confecționate într-un atelier de tâmplărie din localitatea Răducăneni.

Cătălin Hădăr, tâmplarul ales de Episcopia Greco-Catolică pentru a le confecționa, aproape și-a terminat misiunea, iar sâmbătă le va transporta la Iași. A lucrat la ele din greu, mai bine de două luni, dar spune că este foarte fericit că i s-a făcut onoarea să fie el cel ales pentru această importantă comandă.

”Eu am făcut pentru biserica de aici, din Răducăneni, niște scaune, apoi pentru alte biserici din comună și din Iași și le-a plăcut cum lucrez. M-au sunat și m-au chemat la Episcopie unde mi-au propus să fac aceste piese pentru vizita Papei. Pentru proiect m-am consultat cu cei doi episcopi, le-am făcut un proiect de mână, desenat pe niște hârtii și le-a plăcut cum arăta, și am demarat lucrarea. Nu am schimbat nimic din proiect și am ținut tot timpul legătura cu ei, pentru că nu este vorba despre un mobilier oarecare și trebuia să fie ceva plăcut, solemn. Toate sunt caracterizate de simplitate, pentru că Papa nu este adeptul lucrurilor mărețe, dacă ați observat”, a declarat Cătălin Hădăr.

El spune că a început lucrul în data de 20 februarie. Toate obiectele sunt confecționate din lemn masiv de stejar și pe toate le-a făcut singur, în cea mai mare parte manual, având nevoie de ajutor doar pentru a transporta lemnul în atelier.

Peste câteva zile va termina și finisajul ultimei piese, icoana cu altar, iar sâmbătă va transporta totul la Iași.

”Le-am făcut singur și în cea mai mare parte le-am lucrat manual. Totul este din stejar masiv pe care am aplicat câteva elemente din tei, cum este sculptura cu stema Papei, de pe mijlocul scaunului. La acesta am folosit și catifea albă pentru tapițerie, iar pentru pupitru și icoană am pus catifea albastră. Toate vor fi puse pe scena de la Iași. Scaunul, care este cel mai important, pentru că pe el va sta Papa, va fi pus în mijloc, iar de o parte și de alta vor fi puse pupitrul de la care își va rosti cuvântarea și un suport de icoană cu altar. Mai am finisajul la icoană, cred că vineri o s-o termin, celelalte, scaunul și pupitrul sunt gata. Sper ca pe sâmbătă să le duc pe toate la Iași”, a mai spus tâmplarul.

Bărbatul, care lucrează ca tâmplar de peste 20 de ani, este foarte fericit că a fost ales să confecționeze aceste piese și crede că este cea mai mare onoare care poate să i se facă: să lucreze pentru cel mai cunoscut și iubit om de pe Pământ, Papa Francisc.

”Este o cinste deosebit de mare. Nu știu dacă poți să ai o cinste mai mare de atât. Nu cred că ai cui să lucrezi mai important decât Papei, care este cunoscut în toată lumea, nu-i ca un președinte oarecare de stat, este cunoscut și de copil, și de musulman, și de evreu. Pentru mine este o onoare foarte mare ca lucrările mele să fie folosite de Papa Francisc, să stea pe scaunul făcut de mine, să citească de la pupitrul făcut de mine. Iar atunci când o să-l văd că face asta, emoțiile mele vor fi mult mai mari!”, a încheiat Cătălin Hădăr.

Papa Francisc va vizita România în perioada 31 mai – 2 iunie și va fi prezent la București, Iași, Blaj și Șumuleu Ciuc.

