Scena neplacuta la care a asistat Daniel Buzdugan in parc. „Un copil a fost jignit, umilit si alungat dintr-un grup”

Daniel Buzdugan a asistat la o scena neplacuta intr-un parc, acolo unde un copil a fost marginalizat de alti copii.

Binecunoscutul om de radio Daniel Buzdugan s-a aratat dezamagit de intamplarea la care a asistat in parc, acolo unde, dupa ce copilul respectiv a fost marginalizat, parintii nu au luat nicio masura.

„Astazi in parc am asistat la o scena neplacuta. Un copil a fost jignit, umilit si alungat dintr-un grup de copilasi pentru ca „tu nu esti cool ca noi!”… Parintii copiilor ,”cool” (4 tati si vreo 2 mamici) n-au avut nicio reactie! Una dintre mamici a ripostat la replica mamicii copilului exclus: ” ei trebuie de mici sa se descurce singuri in orice situatie, fara sa-i cocolosim”. Copii care-i umilesc pe alti copii, parinti care-i sustin prin neimplicare! Dureros! Ce simte oare un copil care are 8-9 ani si care-i abuzat in halul asta?!

Oare nu-i normal ca parinte sa-l inveti ce este BLANDETEA pe copilul tau de la o varsta frageda? Orice copil poate fi invatat sa se poarte frumos cu alti copii, sa-si imparta jucariile, sa-i bage si pe alti copilasi in jocul lui si ca asa cum isi doreste sa se comporte alti copii cu el, la fel trebuie sa se comporte si el cu ceilalti!

Copiii depind de felul nostru de a fi, de modul cum le alinam supararile si ce le explicam. In momentul in care noi nu prea intervenim inseamna ca-i lasam sa creasca ca-n jungla: jungla urbana! Vor fi ca niste animale sociale agresive care vor ataca mereu si care intr-un final si-o vor fura rau de tot de la alte animale si mai agresive. Copilul reprezinta viitorul Romaniei si e obligatoriu sa-l invatam blandetea, altruismul, generozitatea. Copiii educati in duhul blandetii tot asa isi vor educa si ei copii la vremea lor , in acelasi duh!

Pacea sufletului este cea mai importanta! Daca n-ai asta, atunci apar necazurile, frustrarile, depresiile, bolile, lucrurile incalcite, faptele necugetate s.a.m.d. Sa-i educam pe cei mici si sa nu transmitem generatiilor urmatoare apucaturile proaste greselile si esecurile noastre! Educatie prin imitatie! Copiii fac ce vad la parinti!”, a notat Daniel Buzdugan in mediul online.

