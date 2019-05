Scenarii post alegeri in Romania...(partea I)

Acest text reprezinta o opinie personala si nu angajeaza CNMR!

Am să continui seria de analize începută despre ultimele alegeri cu ce anume ar trebui să facă principalele partide politice pentru a-și menține sau crește scorul electoral. Înainte de analiza fiecarui partid, voi explica o condiție general valabilă de la care trebuie să înceapă și fără de care se vor duce doar în jos: comunicarea constantă cu societatea civilă, organizată sub toate formele ei: de la grupuri ad-hoc de cetățeni la cele instituționale. Acel partid sau lider politic care nu o va face va pierde TOT. Și totul trebuie să fie transparent și indiferent de opțiunea electorală a acestora. Voi începe analiza partidelor după cum urmează: PSD trebuie să readucă dialogul cu societatea civilă în prim planul activității politice și guvernamentale. Să o facă transparent, cu toate forțele sociale, cu o agendă clară, pe masă. Orice aroganță, ignorare, glumă proastă sau ironii la adresa vreunei categorii sociale sau simplu ONG, sindicat, patronat, etc. va duce partidul în cap. PSD trebuie să facă eforturi de 2 ori mai mari decât celelalte partide pentru a-și menține sau crește scorul electoral, din 2 motive cât se poate de evidente: a). Scorul catastrofal al alegerilor ce setează de obicei un trend și b). Asigură guvernarea, motiv pentru care este sub lupă fiecare secundă, iar în funcție de cum guvernează și comunică, stagnează, crește sau scade. Așadar, PSD trebuie să aibă în vedere: 1. Eliminarea oportuniștilor, traseiștilor și toxicilor partidului. Asta înseamnă scoaterea la înaintare a unei garnituri de personaje credibile, respectate, nu neapărat noi, dar mai ales care au demonstrat performanță. 2. Distrugerea din temelii a modului de numire în Guvern. Schimbarea regimului cvasi-personal al lui Dragnea cu personaje șterse, neștiutoare sau doar doar obediente cu oameni tot de partid, nominalizați de filiale, DAR trecuți prin filtrul dezbaterii publice și oferirii de argumente pentru fiecare în parte. Cei care rezistă focului rămân, restul nu. 3. Remanierea în cvasi-totalitate a miniștrilor, secretarilor de stat, șefilor de agenții și restului de interfețe cu românii. Evaluarea de îndată a activității fiecăruia printr-o evaluare profesionistă, independentă, și nu prin rapoarte măsluite și politice făcute în interiorul partidului. Cetățeanul a simțit când un ministru bun a fost schimbat pe criterii incorecte și o nulitate a fost numită de dragul unei persoane fără vreo legatură cu domeniul. Remanierea nu trebuie făcută în funcție de apartenența la Dragnea ca mijloc de a ieși din încurcătură. Cetățeanul simte aceste șmecherii. Răfuiala cu Dragnea și cercul nociv, electoratul a avut-o deja. De aici va fi atent să nu fie prostit. Criteriile de evaluare a miniștrilor și demnitarilor trebuie să țină cont de 2 lucruri, în mod obligatoriu: cunoașterea domeniului nu științific, ci administrativ și imaginea publică a acestuia în domeniul său. Pentru o evaluare corectă se impune raportarea la indicatori clari și externi partidului. 4. Obligarea prezentării unui bilanț de către fiecare minister, fără cifre menite să prostească, ci cu exemple ușor de înțeles de către toți cetățenii. Taxarea imediată a miniștrilor aroganți și miștocari sau prea sterși în comunicare și asumare. 5. Inițierea modificărilor asupra legilor serviciilor care datează din epoca comunistă, adică de prin '91 și îmi asum când spun că atunci eram tot în comunism. Că partidul care a inițiat și marșat întreaga campanie din ultimii 3 ani pe Statul Paralel și răul suprem al serviciilor poate fi partidul care, în locul vorbelor și proapagandei sau a unor fapte reale, să lămurească transparent statutul acestora. Nu s-a întâmplat până acum pentru că zona gri de activitate a serviciilor a convenit și unor politicieni și unora din servicii. Stabilirea clară a statului ofițerului de informații, a atribuțiilor, a așteptărilor, dar și furnizarea pârghiilor necesare legale și clare pentru atingerea scopurilor ar aduce PSD-ului foarte multe puncte. Cu condiția ca modificările să fie făcute în mod transparent, prin evaluarea așteptărilor cetățenilor, a unui studiu comparativ la nivelul UE și a implicării în redactarea acestor atribuții atât a grupurilor civice ce luptă pentru apărarea drepturilor cetățenilor, dar și a experților rezerviști sau activi din alte state și din România care să prezinte clar amenințările și vulnerabilitățile. Cu date clare și proiecții. 6. Mărirea numărului membrilor comisiilor parlamentare pentru supravegherea serviciilor. CNMR a avertizat încă din 2016 că menținerea a 9 membri pentru Comisia mixtă de Control a SRI și 5 pentru Comisia mixtă de Control a SIE nu duce decât fie la cooptarea unei majorități mici de 3 respectiv 5 de către servicii, fie politizarea și utilizarea ca instrument politic și santaj a comisiilor în raport cu serviciile. În felul acesta PSD ar demonstra că îl interesează să oprească cu adevarat abuzurile asupra cetățenilor, dar și abuzurile asupra serviciilor și nu duce o răfuială personală sau de grup. 7. Respectarea parlamentarilor proprii și a Parlamentului ca instituție prin prezența la cerere sau din proprie inițiativă a miniștrilor la grupurile parlamentare sau comisii. Interzicerea delegării secretarilor de stat pentru răspunsuri. 8. Stabilirea unui mecanism săptămânal de întâlnire cu presa prin intermediul căruia în mod transparent și fără favorizări reciproce, liderii partidului și ai Guvernului să își ia o zi întreagă dacă este nevoie pentru a răspunde la întrebări fără persiflări, miștocăreală sau glumițe. 9. Constituirea la nivelul Prim-ministrului, miniștrilor sau președinților Parlamentului, a unui consiliu consultativ din care să facă parte toți cei care doresc și au ocupat acea funcție înainte, indiferent de culoarea politică. Consiliul ar trebui să fie pur consultativ, dar ar oferi atât demnitarilor, cât și cetățenilor sentimentul unei unități atât de necesare astăzi, chiar dacă opiniile exprimate sunt contradictorii și decidentul este doar cel care deține funcția la acel moment și care are deopotrivă și responsabilitatea. Ma opresc aici cu PSD. Mâine continui cu PNL. Aaa ....să nu uit. EU și CNMR vom continua să fim și mai implicați și mai ai dracu și "mai" apolitici decât până acum în ciuda presiunii crescute la limite uriașe asupra mea și a colegilor mei. Vă mai spun o dată: NU candidăm! NU ne facem partid!..dar în curand vom lovi puternic înapoi în toți bondarii aștia obosiți pe care îi deranjează CNMR...

