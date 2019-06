Scenarii post alegeri - PNL!

Acesta este un text personal care nu implica CNMR!

Asa cum am aratat deja in editorialul precedent in egala masura si PNL trebuie sa aplice aceeasi regula general valabila pentru toate partidele in acest moment inainte de a plusa cu alte masuri particulare: comunicarea permanenta cu societatea civila de la grupuri informale de cetateni pana la toate formele de organizare institutionala.

In cazul PNL, asteptarile sunt foarte mari din partea celor care i-au votat deoarece sunt CASTIGATORII alegerilor. Mai mult decat atat sunt singurul partid din opozitie cu o istorie, doctrina, apartenenta la radacinile poporului roman.

Consider vital pentru PNL sa:

1. NU accepte formarea unei majoritati in jurul altei forte politice in eventualitatea unei viitoate coalitii de guvernare

2. Sa scape urgent de liderii care au jucat in tabara PSD la alegeri mai ales la nivel local dar si de oportunistii care imping PNL spre o alianta fortata cu USR si nu una negociata

3. Sa invete din lectia PSD si sa NU accepte desemnarea altei persoane decat Presedintele partidului pentru functia de PrimMinistru. In cadrul unei aliante de dreapta are OBLIGATIA de a da PrimMinistrul.

4. Sa demonstreze UNITATE si sa prezinte GIVERNUL DIN UMBRA. Sa nu se mai trezeasca cetatenii cu ministrii - personaje scoase din palarie dupa cheful unei persoane sau dupa un anunt pe scara blocului...

5. Sa prezinte mai mult decat o alternativa la PSD. Sa vina cu masuri clare si un program de guvernare clar si care sa inlocuiasca sau sa adauge la incisivitatea fata de PSD. Astazi ringul este gol: Dragnea nu mai este in joc, PSD schimba cu rapiditate toata fosta conducere iar Viorica Dancila nu este un personaj conflictual asa ca rezultatul poate fi doar victimizarea acesteia si a PSD. Cu atat mai mult cu cat in mod transparent s-a opus OUG pe justitie - principala tema de atac a PNL si este si femeie care nu cadreaza cu atacuri precum in campanie.

6. Sa evite capcanele presei care joaca rolul corect de creare de subiecte prin punerea cap in cap a principalilor lideri de imagine. Consultarea interna este vitala inaintea oricarei pozitii publice in contradictoriu.

7. Crearea programului de guvernare in mod transparent si impreuna cu societatea. Inaintea compunerii acestuia PNL sa organizeze oricate dezbateri publice sunt necesare la nivel central si in fiecate judet, transformand cetateanul in co-participant la o eventuala guvernare. Democratia interna este vitala in aceasta perioada.

8. Promovarea cartii pro-europene jucate in campanie prin demersuri concrete la nivelul UE de aducere de beneficii suplimentare Romaniei dar si prin implicarea Romaniei in negocierile pentru viitorul Uniunii Europene si transparentizarea acestor procese.

9. Clarificarea de urgenta a relatiei cu USR, devenit adevaratul contracandidat al PNL dupa infrangerea catastrofala a PSD si timpul scurt ramas pana la prezidentiale. Electoratul PNL este unul rational, adept al statului minimal si a avut in comun cu USR doar ura fata de anumiti lideri ai PSD, care nu mai exista politic.

10. Amanarea intrarii ls guvernare pana dupa alegerile prezidentiale pentru a avea timp sa capitalizeze in opozitie suficient cat sa depaseasca pragul psihilogic de 30%.

Maine urmeaza alt partid si dupa aceea voi analiza activitatea fiecarui minister pentru ultimii 3 ani de guvernare. Voi prezenta partile bune si rezultatele care poate nu s-au vazut dar si gastile, clanurile si "echipele" formate in aceasta perioada si care paralizeaza ministerele si risca sa puna in pericol securitatea nationala. Si in felul acesta le raspund si celor care ma indeamna sa ma "potolesc" eu si CNMR din dezvaluiri, presiuni si intrebari indiscrete pe sectoare cu foarte multi bani.

