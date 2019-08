SCENARIILE NEGRE prind contur: Rusia și-a inchis doua statii pentru masurarea nivelului radioactivitatii, dupa explozia rachetei nucleare

Două staţii pentru măsurarea nivelului radioactivităţii au fost oprite după explozia unei rachete cu propulsie nucleară în nordul Rusiei, anunţă Organizaţia Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, situaţie care generează preocupări referitoare la ascunderea probelor, scrie WSJ.

Două staţii ruse pentru detectarea radiaţiilor nucleare au încetat să mai transmită date la două zile după explozia produsă pe 8 august într-un poligon de testare a rachetelor din nordul Rusiei, a declarat Lassina Zerbo, directorul Organizaţiei Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, informează mediafax.ro.

Lassina Zerbo a declarat pentru publicaţia The Wall Street Journal că au fost cerute explicaţii despre oprirea transmiterii datelor, iar autorităţile ruse au afirmat că sunt "probleme în reţelele de comunicaţii".

"Aşteptăm noi date despre repunerea în funcţiune de staţiilor şi a sistemelor de comunicaţii", a precizat Lassina Zerbo.

Cele două staţii - din localităţile Dubna şi Kirov - fac parte din reţeaua mondială care are rolul garantării că ţările care au arme atomice se conformează Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare. Rusia susţine că respectă acest tratat, care nu este încă ratificat la nivel internaţional.

Situaţia generează temeri că Administraţia de la Moscova încearcă să limiteze accesul la dovezi despre explozia rachetei cu propulsie nucleară.

Directorul executiv al Asociaţiei pentru Controlul Armamentului, Daryl Kimball, a declarat pentru WSJ: "Este o coincidenţă bizară că aceste staţii au oprit transmiterea de date imediat după incidentul din 8 august. Probabil că vor să ascundă detaliile tehnice ale sistemului de propulsie pe care încearcă fără succes să îl dezvolte, dar acesta nu este un motiv legitim pentru oprirea transmiterii datelor de monitorizare a respectării interdicţiei privind testele nucleare".

Statele Unite au acuzat Rusia de efectuarea unor teste nucleare de calibru mic, însă Administraţia de la Moscova a respins acuzaţiile. "Testele atomice nu pot fi efectuate în secret", a declarat recent parlamentarul rus Vladimir Şamanov.

Săptămâna trecută, Administraţia Vladimir Putin a anunţat că, în pofida accidentului de tip nuclear din regiunea arctică, Rusia va continua eforturile de înarmare, subliniind că evoluţiile tehnologice sunt "cu mult înaintea nivelului din alte ţări". "Din nefericire, se întâmplă accidente. Sunt tragedii. Dar, în acest caz particular, este important să ne amintim de eroii care şi-au pierdut vieţile în acest accident", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Eforturile Rusiei de a dezvolta tehnologii militare de acest tip rămân "considerabil cu mult înaintea nivelului din alte ţări", a subliniat Dmitri Peskov. Rugat să comenteze informaţiile despre efectele nocive ale accidentului nuclear asupra populaţiei, Peskov a precizat: "Nu am nimic de adăugat în afară de ce am spus. Vă pot asigura că într-o astfel de situaţie toate agenţiile competente fac totul pentru a garanta că este garantată securitatea cetăţenilor Federaţiei Ruse".

Agenţia nucleară din Rusia (Rosatom) a confirmat că explozia accidentală din zona arctică s-a produs în timpul testării unor noi tipuri de "armament", subliniind că proiectele militare vor continua. Cel puţin cinci ingineri au murit în accidentul s-a produs săptămâna trecută într-o bază militară din regiunea Arhanghelsk, pe litoralul Mării Albe. Conform experţilor americani, deflagraţia ar putea avea legătură cu testarea noii rachete de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall, conform terminologiei NATO). Imediat după explozie, nivelul radiaţiilor a crescut în orăşelul Severodvinsk, situat la 40 de kilometri est de Poligonul militar Nionoksa din regiunea Arhanghelsk.

Incidentul de tip nuclear intervine într-un moment crucial în competiţia militară dintre Statele Unite și Rusia. Administrația Donald Trump tocmai a finalizat procedura de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), argumentând că Rusia a încălcat acordul. La rândul său, Administraţia Vladimir Putin a avertizat că va fi nevoită să dezvolte noi tipuri de armament după retragerea SUA din Tratatul INF.

