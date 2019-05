Scenariu de catastrofa: un asteroid loveste Pamantul. Ce s-ar putea intampla?

Asteroid google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei de la NASA au realizat o simulare prin care New York-ul este lovit cu putere de un asteroid, pentru a afla ce s-ar intampla intr-un asemenea scenariu. Daca un asemena incident chiar s-ar intampla in realitate, forta loviturii ar fi de 1.000 de ori mai mare decat in cazul bombei nucleare de la Hiroshima. Astfel, toate cladirile de la Central Park spre Manhattan ar fi prabusite complet la Pamant, iar peste 1,3 milioane de oameni ar muri. Acest cataclism fictiv a fost punctul culminant al unei saptamani de exercitii din cadrul Conferintei Planetary Defense, care s-a tinut la Washington. La ea au luat parte zeci de astronomi, academicieni si experti in dezastre. Toti acestia voiau sa analizeze felul i ...