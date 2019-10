SCENARIU din PNL - Miza ascunsa a instalarii noului guvern: un dosar de rasunet

PSD a decis să nu mai voteze guvernul propus de opoziție după ce Ludovic Orban a anunțat desecretizarea Dosarului 10 august dacă vin liberalii la guvernare, consideră deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vehiculat ca una din variantele pentru Ministerul de Interne. În dosarul 10 August, DIICOT investighează intervenția în forță a jandarmilor la protestul din Piața Victoriei din 10 august 2018, evenimentele având loc în timpul guvernării PSD cu Carmen Dan la șefia Internerlor.

„Poate vă întrebați de ce s-a răzgândit PSD în privința votării Guvernului Orban. De ce au trecut peste noapte de la "susținem - să înceapă cât mai repede treaba, țara trebuie guvernată" la "nu votăm, nu asigurăm cvorumul, facem opoziție totală"? Răspunsul e foarte simplu: 10 august. Răzgândirea PSD a avut loc imediat după ce Ludovic Orban a garantat public desecretizarea dosarului 10 august. Din momentul desecretizării dosarului, cercetările nu mai pot fi blocate. Iar dacă cercetările încep, e inevitabil ca unii pesediști să răspundă în fața acuzaților aduse public chiar de alți... pesediști:

„Momentul 10 august a fost foarte bine pus la cale de echipa domniei sale (Dragnea) şi am informaţiile astea din anturajul domniei sale. Eu trebuia să decontez evenimentele politic, iar doamna prefect juridic. Dar uite că nu a fost aşa. Vrea să transforme capitala României, municipiul Bucureşti şi să ajungem precum Beirut”. (Gabriela Firea)

"Am fost întrebat dacă în acea zi am avut discutii cu Dragnea. Da, am avut discutii cu Dragnea. De aceea pățesc ce pățesc, pentru ca sunt singurul care stiu cum pe 10 august s-au organizat Dragnea, Carmen Dan... Am preferat să folosesc acel cuvânt pe care toată lumea astăzi spune că de ce ai minţit. Trebuie să ştiţi că este un vector de a atrage atenţia asupra unei situaţii, pentru că, dacă aş fi spus că aduc lămuriri, nimeni nu ar fi reacţionat. Situaţia de pe data de 10 aduce noi situaţii la cunoştinţa Parchetului, care va trebui, în urma acestor declaraţii pe care le voi da, care nu au avut legătură cu ce m-au întrebat procurorii la acel moment, să pornească pe alte piste pentru a identifica, în opinia mea, dacă sau nu 10 august 2018 a fost sau nu creaţia lui Liviu Dragnea" (Aurelian Bădulescu)

Motivul pentru care PSD va face tot ce îi stă în putința pentru a bloca instaurarea unui Guvern liberal, cu un ministru liberal de Interne, e păstrarea la secret a dosarului 10 august. Din fericire pentru democrație și pentru statul de drept, nu vor reuși. Sunt ultimele săptămăni cu 10 august la "secret". Un document despre forțele de ordine publică și modul în care aceastea tratează cetățenii români (și câțiva străini, e drept, bătuți așa, în trecere, pentru că erau în zonă) nu poate avea niciodată un caracter secret - e un evident interes public la mijloc”, a scris Raetchi pe Facebook.

