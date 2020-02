Scenariu exploziv de ratare a anticipatelor. "Textul este deturnat"

Romania intra in haos total, unul care va dura luni bune, nu poate spune nimeni cate, si care ar putea avea evolutii dintre cele mai stranii. Desi parem pe drumul spre anticipate, sa nu uitam ca e in egala masura un drum care trebuie deschis in premiera printr-o jungla politica si constitutionala in care pandesc uriase capcane.