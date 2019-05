Scenariu HORROR! Iata ce vrea sa faca cel mai slab ministru din istorie, Carmen Dan

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai slab ministru de Interne din istoria Romaniei, Carmen Dan, vrea sa isi bata joc de politisti. Dupa modelul evaluarii facute politistului Robi Doroftei de catre primarul Vasile din Las Fierbinti, in acelasi mod se urmareste evaluarea politistilor din MAI. Asistam la cea mai mare palma data Politiei Romane, unde sefii politiei vor deveni adevarate unelte ale primarului, unde ordinele si directivele politice vor deveni ”lege”. Usor, dar sigur, Politia Romana se transforma intr-o scena comica din serialul Las Fierbinti, unde politistul Robi este valetul primarului Vasile. In acest mod hilar, dar in acelasi timp jalnic, se doreste transformarea institutiei politiei intr-o reduta a primarilor. ...