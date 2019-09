Scenariu horror! ONU anunta ca pana in 2050 aceste zone vor fi inghitite de apa 

se topesc ghetarii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Schimbarile climatice vor provoca inundatii frecvente, cresterea nivelului marii, topirea ghetarilor si dezghetarea permafrostului, potrivit raportului privind efectele schimbarilor climatice asupra oceanelor si criosferei publicat miercuri de Grupul interguvernamental de experti privind clima (IPCC), relateaza dpa potrivit Agerpres. Consecintele vor fi cu atat mai grave cu cat temperaturile vor creste mai repede, deci guvernele trebuie sa ia masuri 'urgente si ambitioase' pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera, a se arata in raportul IPCC. Nivelurile marii extrem de ridicate care apar in prezent o data la 100 de ani vor afecta probabil anual numeroase metropole situate in zone j ...