Scenariul de cosmar! A patra licitatie pentru reabilitarea Cazinoului, contestata. Ce spune primarul Decebal Fagadau

"Se pare că această epopee cu Cazinoul Constanţa durează mai mult decât ne aşteptam. Vineri, 13, în ultima zi de depunere a contestaţiilor, ne-a adus o veste tristă. Recunosc că eu mă pregătisem ţinând cont că până în ultima zi nu au fost contestaţii, ma pregătisem pentru a întâmpina atât Compania Naţională de Investiţii, cât şi constructorul cât mai repede la Constanţa, fie pentru semnarea contractului, fie pentru semnarea ordinului de începere. Din păcate, cu această contestaţie, face ca acest proces să dureze încă o perioadă, sper cât se poate de scurtă. Din momentul în care am aflat că s-a depus contestaţie de către un consorţiu participant la licitaţie, am sunat la CNI, la Ministerul Dezvoltării Regionale, am vorbit cu domnul vicepremier şi tot ce pot să vă spun că respectăm dreptul fiecărui operator economic de a contesta, dar pe de altă parte, pe noi ne interesează de a avea un monument, un simbol al României restaurat", a spus primarul Decebal Făgădău.

"De îndată ce va primi şi CNI această solicitare, colegii mei de la CNI cărora le mulţumesc au pregătit deja întreaga documentaţie. Astăzi, luni, ei au deja toată documentaţia pregătită pentru a o trmite la CNSC, iar acolo vedem ce vor face cei din comisia care va judeca contestaţia. Din ce ştiu, consorţiul care a depus contestaţia are preţul mai mare decât consorţiul câştigător. Consorţiul câştigător are o experienţă mai mare decât consorţiul care a făcut această contestaţie. Nu vreau să amărăciunea pe care o am acum să se transforme într-o presiune membrilor CNSC sau a comisiei de evaluare. Fac apel la raţiunea operatorilor economici. Sper că dacă această contestaţie va fi respinsă, să se oprească procesul de contestare. Îmi doresc să se înceapă cât mai repede lucrările la Cazinoul din Constanţa. Noi am făcut ce am putut. L-am pus în siguranţă, am depozitat cu mare grijă toate candelabrele şi toate obiectele. Tare îmi este că încă o iarnă va produce prejudicii la Cazinoul nostru. Fac apel la cei din CNSC şi la cei din comisia de evaluare din cadrul CNI să opereze cât se poate de repede şi în situaţia în care situaţia în care este respinsă, fac apel la contestatar să se oprească aici. Merităm un Cazino restaurat. Îmi doresc să avem o licitaţie finalizată. Îmi doresc ca municipiul Constanţa să se transforme într-un model de aşa nu cum să putem modifica legea şi s-o îmbunătăţim", a mai spus edilul Constanţei.