Scenariul horror pentru familiile adolescentelor ucise! Gheorghe Dinca ar putea lua doar sase ani de inchisoare?

Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua adolescente, Alexandra si Luiza, insa le-a spus anchetatorilor ca nu acesta a fost scopul lui. Intr-un moment de furie ar fi vrut doar sa le loveasca, fara a le ucide, insa. Criminalul din Caracal a precizat ca pe Alexandra s-ar fi infuriat atunci cand a vazut ca a umblat cu telefonul mobil, in timp ce Luiza l-ar fi deranjat cand i-a cerut bani. Gheorghe Dinca vrea, in acest fel, sa-i faca pe anchetatori sa ia in calcul in cazul sau doar loviturile cauzatoare de moarte, lucru ce se pedepseste potrivit Codului Penal cu inchisoare de la sase la 12 ani. De asemenea, si avocatul familiei Luizei a obsevat aceasta strategie a lui Dinca. "Est ...