SCENE CUMPLITE in Germania: Doua avioane s-au ciocnit in aer - VIDEO

Două avioane multirol de tip Eurofighter Typhoon s-au ciocnit în timpul zborului în cursul unui incident petrecut luni în nord-estul Germaniei, informează cotidianul Haaretz, citând agenția Dpa.

Forțele aeriene germane au transmis că ambii piloți au suprviețuit, catapultându-se înainte de coliziune, informează postul Deutsche Welle.

Ministerul de Interne al landului Mecklenburg-Vorpommern a confirmat prăbușirea celor două avioane militare, scrie mediafax.ro.

Potrivit postului local de radio Ostseewelle, incidentul aviatic s-a produs în jurul orei locale 14:00 (ora României, 15:00) în apropiere de la lacul Mueritz, la aproximativ 120 de kilometri nord de Berlin.

Potrivit Ministerului Apărării de la Berlin, citat de postul RT, un avion s-a prăbușit într-o zonă împădurită în apropiere de satul Jabel, în timp ce al doilea s-a prăbușit la aproximativ 10 kilometri depărtare, la sud de satul Nossentiner Huette.

Cotidianul local SVZ a relatat că resturi ale unui avion au căzut într-o zonă rezidențială, dar momentan nu au fost semnalate victime la sol.

Cele două aeronave făceau parte din escadrila 73 ‘Steinhoff’ de la baza aeriană Laage de la lângă Rostock. Aeronavele participau la un exercițiu de antrenament în momentul producerii incidentului.

Reports that two Eurofighter jets touched each other and crashed in Northern Germany. Apparently the pilots ejected safely, but wildfires have erupted at the crash sites.

pic.twitter.com/mttc8gHZMT