Scene cumplite in Germania. Doua avioane s-au ciocnit in timpul zborului - VIDEO

Doua avioane multirol de tip Eurofighter Typhoon s-au ciocnit in timpul zborului in cursul unui incident petrecut luni in nord-estul Germaniei, informeaza cotidianul Haaretz. Fortele aeriene germane au transmis ca ambii piloti au supravietuit, informeaza postul Deutsche Welle. Avion prabusit in Hawaii: 9 morti Ministerul de Interne al landului Mecklenburg-Vorpommern a confirmat prabusirea celor doua avioane militare. Potrivit postului local de radio Ostseewelle, incidentul aviatic s-a produs in jurul orei locale 14:00 (ora Romaniei, 15:00) in apropiere de la lacul Mueritz, la aproximativ 120 de kilometri nord de Berlin. Potrivit Ministerului Apararii de la Berlin, citat de postul RT, un avion s-a prabu ...