Scene de razboi in centrul orasului Stuttgart: Zeci de magazine vandalizate si masini ale politiei atacate - 19 polițiști, raniți / VIDEO

Sute de oameni au atacat, noaptea trecută, maşini ale poliţiei şi au vandalizat şi jefuit magazine din centrul oraşului Stuttgart, relatează bbc.com.

Pe Twitter au apărut filmuleţe cu oameni care distrug magazine şi aruncă cu pietre şi cu alte obiecte în maşini ale poliţiei.

Potrivit poliţiei, violenţele au început după o verificare a poliţiştilor legată de un incident cu droguri. Situaţia a degenerat după ce a fost chestionată ca suspect o persoană în vârstă de 17 ani.

Un grup de 100 până la 200 de persoane a reacţionat aruncând cu pietre şi sticle în poliţişti. S-au strâns apoi aproximativ 500 de oameni, care au continuat violenţele. Mulţi dintre ei purtau glugi şi măşti.

Primele teste la metroul din Drumul Taberei. Când va fi pusă în funcțiune Magistrala 5 / VIDEO

Politicienii şi localnicii s-au declarant şocaţi de violenţe.

Au fost vandalizate 40 de magazine, iar din nouă s-a şi furat.

În urma violenţelor, au fost arestate 24 de persoane – 12 germani şi 12 care nu sunt germani.

Au fost răniţi 19 poliţişti şi au fost avariate 12 maşini ale poliţiei.

#Stuttgart chaos night. Everyone is a bit unsure why it happened. Smaller-scale clashes had broken out last week between police and groups of teens. https://t.co/woUHOWtRQf pic.twitter.com/akEzvUVoZL